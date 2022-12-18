نيويورك تايمز: أوكرانيا حاولت اغتيال مسؤول عسكري روسي كبير

حاولت «كييف» اغتيال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف، عندما كان المسؤول على خط الجبهة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن واشنطن كانت ضد الخطط الأوكرانية لاغتيال رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف، بسبب مخاوف أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

«واشنطن» طلبت بشكل مباشر إلغاء الهجوم على رئيس هيئة الأركان الروسية

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه في المرحلة الأولية، لم تشارك واشنطن المعلومات الاستخباراتية حول تحركات رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف مع «كييف»، وطلبت بشكل مباشر إلغاء الهجوم، ولكن جاءها الرد بأن الهجوم قد بدأ.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إعادة تمديد الكهرباء لحوالي 6 مليون من سكان البلاد بعد يوم من انقطاعها، عبر «تليجرام»، إلى أن أعمال الصيانة تستمر دون توقف.

زيلينسكي: 3 مدن تعاني وضعا صعبا

وأشار زيلينسكي، إلى مشكلات في إمدادات التدفئة ومشكلات كبيرة في إمدادات المياه، وتباع الرئيس الأوكراني قائلا، إن«كييف-فينيتسيا-لفيف» هي المدن التي تعاني وضعا أصعب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، أشار في وقت سابق، إلى أضرار بجميع المحطات الكهربائية العاملة بالوقود الإحفوري، و40% من المنشآت شبكة الجهد العالي، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي سياق العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، أشار المحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي أيه» لاري جونسون، أن دول الاتحاد الأوروبي بحظرها بث شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، على أراضيها، تهدف إلى تعمية مواطنيها عن الحقيقة.

وفي ألمانيا، قال مستشار البلاد أولاف شولتس، إن «برلين» لا تخطط لتزويد «كييف» بدبابات ألمانية تفاديا للتصعيد مع «موسكو».

شولتس: «برلين» ملتزمة بـ3 مبادئ في دعم أوكرانيا

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» المحلية، إن بلاده تدعم ألمانيا، وتزودها بالأسلحة الحديثة مثل منظومات «إيريس-تي»للدفاع الجوي ومدافع الهاوتزر، مشيرا في الوقت نفسه، إلى التزام «برلين» بـ3 مبادئ في هذا الشأن: دعم أوكرانيا قدر الإمكان وتجنب المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«وموسكو» وعدم تصرف ألمانيا بمفردها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، طالب عضو «الحزب الديمقراطي»، جيف يانج، بمحاكمة رئيس البلاد جو بايدن وإدارته بتهمة قتل المدنيين في «دونباس» شرق أوكرانيا، والإبادة الجماعية للسكان هناك.

ووصف يانج، وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن بأنه مجرم حرب يساعد «واشنطن» و«الناتو» على قتل المدنيين في جمهوريتي«دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، مضيفا عبر «تويتر» تويتر: إن يجب محاكمته بتهمة جرائم حرب وإرساله إلى السجن لمدة 30 عاما دون عفو ​​مشروط وهذا ينسحب على مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند وبايدن.

من جانبها، اعتقلت السلطات الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي،في ولاية نيو هامبشاير شمال شرق البلاد، إسرائيليا، يدعى أليكسي بريمان «35 عاما» من حيفا، قالت إنه هرب أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا، فيما قالت وسائل إعلام إسرايلية، إن الإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية ومولود في أوكرانيا.