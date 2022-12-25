باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: الصين تبادر لرفع قيود كورونا لانتعاش الاقتصاد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، أنها لن تنشر البيانات اليومية لإصابات ووفيات كوفيد-19، وسط شكوك حول مصداقيتها بعد زيادة حادة في أعداد الإصابات، إثر تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

زيادة سريعة لعدد إصابات فيروس كورونا

وقال نادر رونج هوا، الكاتب والباحث السياسي من بكين، إن الصين تبادر لرفع بعض القيود وتخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، من أجل الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف «رونج» في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه في البداية كان هناك زيادة سريعة لعدد إصابات فيروس كورونا، وأن الحكومة الصينية تُركز جهودها على العلاج وإنقاذ حياة الحالات شديدة الإصابة، والأوضاع الآن أصبحت مستقرة نسبيًا بعد شفاء عدد كبير.

سبب إعلان اللجنة الصحة الوطنية في الصين

وأشار الباحث السياسي، إلى أن سبب إعلان اللجنة الصحة الوطنية في الصين، توقفها عن نشر الإحصائيات اليومية لإصابات كورونا، إذ لا يوجد فحص أو اختبار الحمض النووي، وأصبح من الصعب إحصاء عدد الإصابات، بالإضافة إلى أن هناك جهة أخرى تقوم بنفس دورها، المتمثل في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية.