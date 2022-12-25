الأرصاد: السحب الممطرة وصلت إلى القاهرة.. والغيوم تغطي سماء السويس

شهدت محافظة السويس، مساء اليوم الأحد، طقسا غائما تماماً، وانخفضت درجة الحرارة، ما يشير إلى تزايد فرص سقوط الأمطار، يتزامن ذلك مع ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد بوصول السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتتجه شمال الصعيد وشرقاً.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد خلال بيان لها، بآخر صور الأقمار الصناعية التى تشير إلى وجود السحب الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق شاسعة من القاهرة الكبرى وتمتد إلى شمال الصعيد وشرقاً.

الهيئة العام للأرصاد الجوية توقعت من خلال بيان لها حالة الطقس اليوم فى محافظة السويس بأن تتزايد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 70% إلى 80% نسبة حدوث وأنها ستكون متوسطة الشدة خلال فترة المساء.

محافظة السويس من جانبها تستمر في إجراءات الاستعدادات لتقلبات الطقس، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على جاهزية المعدات المختلفة الخاصة بشفط المياه لدى الأحياء مع التأكيد على عمل محطات الصرف بكامل طاقتها تحسباً لسقوط أمطار في أي لحظة مما يستدعي التدخل الفوري.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية ارتفاع الرطوبة لتسجل 63% مع انخفاض الحرارة إلى 18 درجة مئوية.