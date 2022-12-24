طقس السويس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة السويس اليوم السبت، مؤكدة وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة، وانخفاض الحرارة مع انتشار كثيف للغيوم.

طقس السويس اليوم السبت

وأكد بيان الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من مدن القناة والمدن المطلة على خليج السويس، كما يسود طقس مائل للبرودة نسبيا على شمال البلاد نهارا وبارد خلال ساعات الليل.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 19 مئوية والصغرى 13 درجة، وجاءت نسبة الرطوبة 57%، وسرعة الرياح 17 كم/ساعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30%.

حالة البحر الأحمر خفيفة إلى مضطربة

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال طقس السبت بأن يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية

رفع درجة الاستعداد

وشهدت السويس انتظام حركة التنقل والسير الداخلية بين الأحياء وكذلك بين المحافظة والمحافظات المجاورة، رغم سقوط أمطار أمس، وذلك تزامنا مع إعلان المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التلقبات الجوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.