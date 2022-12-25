أسعار كرتونة البيض اليوم في منفذ بيع الإصلاح الزراعي بالشرقية 84 جنيها

سجَّلت أسعار كرتونة البيض، اليوم الأحد، في منافذ البيع الخاصة بالجمعية المركزية التابعة للإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، 84، 87، و90 جنيها لأنواع البيض الأبيض، الأحمر والبيض البلدي على التوالي، فيما شهد المنفذ إقبالا على شراء أطباق البيض اليوم، فضلا عن باقي السلع الغذائية المعروضة داخل المنفذ.

وتستعرض «الوطن» أسعار كرتونة البيض في منفذ البيع الخاص بالإصلاح الزراعي بمدينة الزقازيق اليوم كالتالي:

قائمة أسعار أطباق البيض وفق الأسعار المعلنة عنها داخل منفذ البيع التابع للإصلاح الزراعي والكائن بجوار مديرية الزراعة بمدينة الزقازيق، ويوضحها أمين المخزن محمد نصر، والبائع بالمنفذ كالتالي:

أسعار كرتونة البيض بمنفذ الإصلاح الزراعي:

تسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 84 جنيها في منفذ البيع التابع للإصلاح الزراعي.

فيما تسجل كرتونة البيض الأحمر 87 جنيها في منفذ بيع الإصلاح الزراعي وكل الفروع التابعة بالمحافظة.

بينما تسجل سعر كرتونة البيض البلدي 90 جنيها في ذات المنفذ.

سعر كرتونة البيض الأحمر 84 جنيها

وأشار «نصر»، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الأسعار مخفضة، لافتا إلى طرح مواد غذائية مخفضة من بينها طرح أسعار أطباق البيض بكافة أنواعها الأبيض، الأحمر والبلدي، إذ تسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 87 جنيها، فيما تسجل كرتونة البيض الأبيض84 جنيها.

انخفاض أسعار كرتونة البيض داخل منفذ الإصلاح الزراعي

وأكد نصر أن منفذ البيع الخاص بالإصلاح الزراعي يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء أغراضهم المنزلية من المستلزمات الغذائية، لافتا إلى إقبالهم على أطباق وكرتونة البيض نظرا لخفض سعرها مقارنة بمنافذ البيع خارج الإصلاح الزراعي.

توافر سلع غذائية بمنفذ البيع

وأوضح محمد نصر بائع بمنفذ البيع، أن عددا من أصناف السلع الغذائية متوفرة معروضة للبيع أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مثل اللحوم والكبدة واللحوم المفرومة، الشاي والسكر، الجبن والمخللات، والزيت بأنواعه المتعددة كزيت الطعام والطهي وزيت القلي وكذلك زيت الزيتون، فضلا عن توافر مواد غذائية يوفرها الإصلاح الزراعي من إنتاجهم الخاص مثل كرتونة البيض والعسل الأبيض وغيرها من السلع، لافتا إلى إقبال المواطنين على شراء مستلزماتهم من المنفذ.