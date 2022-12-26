الثقافة تعيد طباعة 10 أعمال لرائد أدب الطفل كامل كيلاني بمعرض الكتاب 2023

تستعد اللجنة العليا لمعرض الكتاب برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لتنظيم فاعليات الدورة الـ 54 من المعرض، والتي تنطلق فاعلياتها في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

طباعة 10 كتب من أعمال كامل كيلاني

وأعلنت اللجنة إعادة طباعة 10 كتب من أعمال كامل كيلاني في الدورة المقبلة ضمن الاحتفاء به وبمنجزه الإبداعي، إذ كانت اللجنة قد اختارت الكاتب كامل كيلاني رائد أدب الأطفال شخصية معرض كتاب الطفل لهذه الدورة، إلى جانب اختيار الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية المعرض.

وتجهز الهيئة ضمن تجهيزات المعرض جناحا مخصصا للأطفال يضم الكتب والإصدارات الموجهة لهم فضلا عن الوسائل التعليمية والأنشطة الفنية والثقافية التي تستهدف الطفل بالدرجة الأولى والتي يقوم عليها العديد من المدربين والفنانين والباحثين.

أبرز المعلومات عن كامل كيلاني

كامل كيلاني، لُقِّبَ ﺑ «رائدِ أدبِ الطِّفل»، إذ قدَّمَ العديدَ مِنَ الأعمالِ المتميزةِ الموجَّهةِ إلى الأطفال، وهو مولود في 1897، وتُرجِمتْ أعمالُه إلى عدَّةِ لُغاتٍ حول العالم من بينها: الصِّينية، والرُّوسيَّة، والإسبانِيَّة، ويُعدُّ أولَ مَن خاطَبَ الأطفالَ عبرَ الإذاعة، وأولَ مؤسِّسٍ لمَكتبةِ الأطفالِ في مِصر.

أصدر كامل كيلاني عشرات القصص والكتب ومن بينها «أبو الحسن، أبو خربوش، أبو صير و أبو قير، أحلام بسبسة، أرنب في القمر، أضواء المولد السعيد»، وتوفِّيَ عامَ 1959 م، مُخلِّفًا وراءَهُ تُراثًا أدبيًّا كبيرًا ثريا.