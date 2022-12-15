«الأعلى للثقافة» ينظم ملتقى كامل كيلاني الأول لأدب الطفل.. الأحد المقبل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة هشام عزمي، والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، ينظم المركز القومي لثقافة الطفل والتابع للمجلس الأعلى للثقافة، ملتقى كامل كيلاني الأول لأدب الطفل، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ملتقى كامل كيلاني الأول لأدب الطفل

ويبدأ الملتقى بعرض فيلم رسوم متحركة لأول قصة كتبها الأستاذ كامل كيلاني، ثم كلمة أسرة الأديب كامل كيلاني يلقيها أمين كيلاني، وكلمة الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، ثم الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وختاما كلمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويعقب ذلك إعلان أسماء الفائزين بمسابقة كامل كيلاني لأدب ورسوم كتب الأطفال، ثم تعقد الجلسة الأولى بعنوان «الرائد الأول لأدب الأطفال»، وتديرها الكاتبة فاطمة المعدول، تعقبها الجلسة الثانية بعنوان «استلهام التراث في أدب كامل كيلاني»، ويديرها أحمد عبد العليم، وتتضمن البنية الزمكانية في سلسلة قصص رياض الأطفال عن كامل كيلاني.

ويصاحب الملتقى معرض لكتب أدب الطفل وأعمال كامل الكيلاني، ببهو المجلس الأعلى للثقافة.