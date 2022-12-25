كواليس حفلات محمد رمضان.. استعدادات ضخمة للاستعراضات

أحيا الفنان محمد رمضان، مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي، وسط حضور جماهيري كبير، إذ قدّم عددًا من أغانيه الشهيرة مثل نمبر وان، والملك، ومافيا وغيرها، إذ قدم خلالها أكثر من 10 استعراضات مختلفة طوال الساعتين.

ومن جهته، كشف باسم دومة، المصور الخاص بحفلات محمد رمضان، عن كواليس التصوير والاستعدادات الأخيرة لحفلاته المليئه بالاستعراضات، إذ قال في بيانٍ، إن «محمد رمضان يعمل على اختيار شكل الاستعراض ويقوم بالتحضير له قبل الحفل بيوم أو يومين برفقه الفرقة المختارة لتكون معه في الحفل»، لافتًا إلى أنه يقوم بتصوير ذلك طوال الوقت لتكون جانب أرشيفي في حياته.

وأشار إلى أن الحفل يتم الاستعداد له من خلال مسرح مخصص بإضاءة معينة وبوقت معين لأصوات وحركات مميزة يتم تصويرها أيضًا، لافتًا إلى أن محمد رمضان شخص محترف ويقوم بحركات الفقرات بطريقة مميزة.

واختتم دومه قائلًا: «أحاول عن طريق التصوير أن تتفاعل الصورة مع كل حدث في الحفل، وأن أرصد أبرز التفاصيل الهامة في الاستعراض ومن خلال الصورة الواحدة يتم إظهار الشكل العام للحفل».

محمد رمضان يُشارك في رمضان المُقبل بمسلسل العمدة

ويُشارك محمد رمضان، في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، من خلال مسلسل العمدة، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويُشاركه البطولة كل من زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي وهالة صدقي وآخرين، حيث أنجز جزءًا كبيرًا من تصويره حاليًا.