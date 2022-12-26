تقمص دور «بابا نويل».. مجهول يرسل هدايا «الكريسماس» للأسر ببريطانيا

ارتبط رأس السنة والكريسماس دائمًا بشخصية «بابا نويل» والهدايا التي يجلبها الشخصية الشهيرة، وارتبط توزيع الهدايا بأعياء الميلاد والاحتفال بالعام الجديد، وقبل أيام من العام الجديد، قام شخص مجهول الهوية، بزيارة عدد من الأسر، واختارهم لإرسال الهدايا لهم، في لقطة كرم وحب منه.

هدايا ذلك الشخص كانت موجودة داخل أظرف في رسائل البريد الخاصة ببعض العائلات وأمام أبواب منازل بعضهم، وكانت فقط لمن يعيش في مدينة كليفتون، ونوتينجهامشاير ببريطانيا، وكتب على الأظرف جملة «عمل خيري عشوائي»، وداخل الظرف بعض النقود، والتي وصل بعضها إلى 100 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2900 جنيه مصري.

هدية رأس السنة.. في منزل «سارة»

سارة لين، إحدى الشيدات اللاتي حظين بهدية رأس السنة هذا العام، قالت إن قبل أيام من أعياد الميلاد فوجئت بطفلها يحمل مظروفا به هدية عيد الميلاد، ووصفت ذلك الشخص المجهول بـ«البطل الخفي»: «كان ابني أول من اكتشف الظرف، لقد جاء يركض وهو يصرخ ويقول وجدت الظرف أمام باب المنزل، وسألني هل هو من سانتا كلوز؟».

وقالت «سارة»: «لم يحدث أن استقبلت هدية عيد الميلاد من قبل، لكنها لفتة جميلة وستساعد في المصاريف هذه الفترة، أيًا كان من يفعل ذلك فهو بطل خفي ولديه قلب طيب، مع كل ما يحدث في العالم الآن، من الجيد معرفة أنه لا يزال هناك أناس طيبون».

بيتر دينيس وزوجته ليندسي، وجدا في بريدهما مظروفا ممتلئا بالنقود، وأفادا أنهما سيستخدمان الهدية النقدية لدفع مصاريف عداد الغاز الخاص ويحتفلان بعيد الميلاد.