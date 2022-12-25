رئيس جامعة المنصورة يتفقد مصابي تصادم أوتوبيس طلاب «حورس»

تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، المصابين في حادث أوتوبيس طلاب جامعة حورس على طريق جمصة الساحلي والذين تم استقبالهم داخل مستشفى الطوارئ الجامعي حيث تم استقبال 12 مصابًا بإصابات مختلفة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ.

عمل الإجراءات الطبية لمصابي حادث أوتوبيس جامعة حورس

ووجَّه رئيس الجامعة، بحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة بعمل كل الإجراءات الطبية اللازمة وتلقي العلاج للمصابين، وتوفير جميع الخدمات الطبية والرعاية لهم.

توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة

وشدد على توفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين طوال فترة إقامتهم بالمستشفى، حتى استكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان مدير أمن الدقهلية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أوتوبيس تابع لجامعة خاصة بدمياط وبين سيارة نقل على طريق رافد جمصة الدولي أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس، ووجود عدد من الإصابات بين الطلاب من مستقلي الأوتوبيس، بالإضافة إلى سائق الأوتوبيس.