رئيس جامعة حورس يكشف تفاصيل حادث الأتوبيس: أسفر عن إصابة 19

كشف الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، عن تفاصيل حادث أتوبيس جامعة حورس، والذي وقع صباح اليوم على طريق رافد جمصة الدولي «المنصورة- جمصة» بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريللا» بأتوبيس الجامعة عند قرية القطنة مركز بلاس، ما تسبب في إصابة 19 من الطلاب والسائق بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقال عبد الهادي، في تصريح لـ«الوطن»، إن تفاصيل حادث أتوبيس جامعة حورس نتج عن انحراف سيارة نقل ثقيل بشكل مفاجئ أثناء الدوران، ما أدى لاصطدامها بأتوبيس الجامعة، ما تسبب في إصابة 19 بينهم سائق الأتوبيس، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى بلقاس المركزي، بينهم 5 طلاب خرجوا من المستشفى فور الاطمئنان عليهم، و6 طلاب تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة في نفس المستشفى.

تفاصيل حادث أتوبيس جامعة حورس وتحويل 8 لمستشفى الطوارئ

وأضاف، أنه جرى تحويل 8 طلاب بينهم سائق أتوبيس جامعة حورس إلى مستشفى الطواري بالمنصورة لاستكمال علاجهم، بينهم 4 حالتهم مستقرة وجرى الاطمئنان عليهم من كبار أطباء الجامعة، و3 طلاب والسائق دخلوا العمليات لإصاباتهم بكسور متنوعة منها كسر في الساق والحوض وحالتهم جميعا مستقرة.

وأشار إلى أن جميع الإصابات ليست خطيرة، ولا يوجد بين الإصابات أي نزيف داخلي، حتى السائق أصيب بكسر في الساق وحالته مستقرة.

وأثنى رئيس جامعة حورس، على جميع الفرق الطبية في مستشفى بلقاس والطوارئ ومديرية الصحة بالدقهلية ومرفق الإسعاف والأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن الكل قام بدوره على أكمل وجه بكل تفاصيل حادث أتوبيس جامعة حورس، الجميع كان على قدر المسؤولية، موجها الشكر لهم جميعا.

جامعه حورس تطمئن الجميع على سلامة طلاب الحادث

وأصدرت جامعة حورس بيانا صحفيا جاء فيه: «تُطمئن جامعة حورس الجميع على سلامة طلاب الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم»، وأكدت أن «مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات متواجدون بشكل دائم لحين الاطمئنان على حالة المصابين من أبنائنا الطلاب، وتلبي جميع احتياجاتهم، وجميعهم بحمد الله حالتهم مستقرة وبحالة جيدة ولا توجد إصابات خطرة، نتمنى لهم الشفاء العاجل بإذن الله».

ورود بلاغ بتفاصيل حادث أتوبيس جامعة حورس

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بتفاصيل حادث أتوبيس جامعة حورس، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لجامعة حورس بمحافظة دمياط وبين سيارة نقل ثقيل «تريللا» على طريق رافد جمصة الدولي أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس ووجود إصابات بين الطلاب من مستقلي الأتوبيس، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس، وجارٍ معاينة الحادث ورفع آثاره.