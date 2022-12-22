جدول الأسبوع الدعوي بـ«مسجد الحسين».. يبدأ الأحد المقبل بحضور علماء وأئمة

يُقام الأسبوع الدعوي بمسجد «الإمام الحسين» بالقاهرة، وذلك من الأحد الموافق 25 ديسمبر وحتى الأربعاء 28 من نفس الشهر، في ضوء الدور الدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، على أن تعقد محاضرات الأسبوع الدعوي بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

ويبدأ جدول الأسبوع الدعوي في الحسين، يوم الأحد المقبل، بمناقشة اسما من أسماء الله الحسنى وهو «الرقيب»، يقدمه، الدكتور عبدالله النجار، عميد كلية الدراسات العليا سابقًا، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أحمد نعينع قارئًا، والشيخ شريف خليف مبتهلًا.

جدول الأسبوع الدعوي بمسجد الحسين

وبحسب الجدول، فسيناقش يوم الاثنين، اسما من أسماء الله الحسنى وهو «المجيب» وسيحاضر فيه الدكتور محمد أبو هاشمن أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، والشيخ فتحي عبدالمنعم قارئًا، والشيخ محمد عبدالسلام مبتهلًا.

وفي يوم الثلاثاء، سيكون الدرس بعنوان: من أسماء الله الحسنى «الرزَّاق»، وسيحاضر فيه الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين سابقًا، والشيخ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، والشيخ عبداللطيف وهدان قارئًا، والشيخ بلال مختار مبتهلًا.

وسيكون ختام الأسبوع الدعوي بمسجد الحسين، يوم الأربعاء المقبل، بعنوان: من أسماء الله الحسنى «الرؤوف الرحيم»، يحاضر فيه الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا، والشيخ كارم الحريري قارئًا، والشيخ محمد الجزار مبتهلًا.