قناة الحياة: استمرار أعمال تطوير مكتب بريد قرية الظواهرية بالشرقية

استعرضت فضائية «الحياة»، فيديو يرصد مواصلة العمل بمكتب بريد قرية الظواهرية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وبدأ العمل في تطوير المكتب، بإزالة المبنى القديم منذ الأسبوع الماضي.

مبادرة حياة كريمة

وقال محمد عبود، متطوع بمبادرة حياة كريمة مركز الحسينية، إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على دعمه مبادرة حياة كريمة، ومشروعتها التنموية في الريف المصري، لافتا إلى أن الوحدة المحلية بقرية الظواهرية، تخدم أكثر من 39 ألف نسمة، ولها 36 تابعا.

مركز بريد الظواهرية

وأشار إلى أن مركز بريد الظواهرية، مقام على مساحة 150 مترا وطابقين، ويطبق به أحدث نظم الرقمنة على مستوى الجمهورية.

وقال محمد السيد، أحد أهالي قرية الظواهرية، إن الخدمات المقدمة لهم من حياة كريمة جديدة من نوعها، وتقدم الخدمات للأجيال الحالية والمقبلة، كما تضمنت الخدمات مجمع خدمات ومركز طبي مطور، ومركز شباب مجهز على أعلى مستوى.