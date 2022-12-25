مساعد وزير المالية لقناة الحياة: الفترة المقبلة ستشهد انفراجة جمركية

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، إن الوزارة تصدر تقارير تحدد أنواع السلع الموجودة في الجمارك بتفاصيلها، ووضعها وتواريخ صلاحيتها، لافتا إلى أنه كان هناك تراكم بمقدار 15 مليار، في ظل خروج ودخول البضائع على مدار الساعة، ويتبقى الآن 9.5 مليار، منهم 900 مليون من البضائع المهملة ويتم مراجعتها.

الوزارة لديها عدد كافي من التقارير

أوضحت «ناصر»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة لديها عدد كاف من التقارير يحدد البضائع الأولى بالخروج، لافتة إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بجمع تفاصيل أكثر عن البضائع خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة جمركية قريبا.

منتجات الدواء والبترول والأغذية

وأشارت مساعد وزير المالية للمتابعة، إلى أن هناك أولوية لخروج منتجات الدواء والبترول والأغذية، ولا يمكن تأخيرها ويتم إخراجها بأسرع شكل ممكن، لافتة إلى أن البضائع تدخل وتخرج بشكل يومي وبالتالي حساب المتراكم يكون بشكل شهري.