بعد حصده كأس العالم.. رسم جدارية لـ«ميسي» بأحد أندية الحامول بكفر الشيخ

يتسابق الفنانون التشكيليون حول العالم لرسم جداريات وصور للاعب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، وذلك عقب فوزه مؤخراً ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كان آخرها جدارية رسمها أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، على جدران أحد أندية الحامول بالمحافظة.

الفنان التشكيلي الشاب كريم خضر، صاحب الـ22 عاماً، قرر رسم جدارية للاعب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، على جدران أحد أندية الحامول، وذلك عقب حصوله على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

جدارية لـ«ميسي» على جدار أحد أندية الحامول

«‏رسمت جدارية ميسي بعد حصوله على بطولة كأس العالم، ورسمت قبله جداريات للكابتن محمد صلاح، وكريستيانو رونالدو، وغيرهم من نجوم الرياضة زي بطل كمال الأجسام العالمي كابتن رامي السبيعي»، بهذه الكلمات بدأ كريم خضر، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «خضر»: «‏قررت إني أسيب آخر جدار للكابتن إللي هيفوز في المباراة النهائية في بطولة كأس العالم إللي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، وبدأت في الجدارية فور انتهاء الماتش، و‏رسمت ميسي لأنه من أعظم اللاعبين، ويستحق مني تنفيذ رسمة له بكل حُب وإتقان، وكان تخطيط من بداية الشغل إنها هتكون صورة ميسي أصلاً بس قولنا نسيبها لبعد الماتش».

تنفيذ الجدارية في 5 ساعات

الجدارية استغرق تنفيذها حوالي 5 ساعات بحسب «خضر»: «‏الجدارية أخدت مني وقت في تنفيذها تقريباً حوالي خمس ساعات، واستخدمت ألوان بلاستيك، وفرش مسدس رشاش، و‏تكلفة الجدارية وصلت لحوالي 700 جنيه بالخامات».

يحكي «خضر» عن رد فعل الشباب من مشجعي المنتخب الأرجنتيني ومحبي «ميسي» عقب انتهائه من رسم الجدارية: «رد فعل الشباب كان جميل جداً لأن الجدارية عجبتهم، وكنت وأنا شغال فيها الكل عمالين يصورني، وقالولي أرسم جمبه كأس العالم، ولما خلصت شباب كتير اتصوروا مع الجدارية وكانوا سعداء جداً».