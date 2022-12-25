شلل مروري بطريق حدائق الأهرام و6 أكتوبر بسبب تراكم مياه الأمطار (صور)

شهد طريق حدائق الأهرام المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، شللا مروريا تاما، وذلك بعد أن أغرقته مياه الأمطار؛ الأمر الذي أدى إلى بطء حركة السيارات، وصعوبة الحركة والزحام وعطل في السيارات.

وتوقفت حركة السيارات أمام مدينة زويل وحي الأشجار في الاتجاهين أمام قائدي السيارات، نتيجة تجمع المياه، بالتزامن مع تحركات المحليات في محافظتي الجيزة والقاهرة لشفط المياه.

وحسب وصف أحد المواطنين المتواجدين بالطريق لـ«الوطن» أن الطريق يشهد شللا مروريا غير طبيعي من حدائق الأهرام لمدينة 6 أكتوبر بسبب تراكم المياه التي غطت السيارات.

سيارات الإغاثة والدفع الرباعي

ويشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، فضلاً عن تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق بمختلف المحافظات، كما ساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

رفع درجة الاستعداد

وجرى رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية، وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في المواقف الطارئة.