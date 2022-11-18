رفع 2200 حالة تعد وإشغال لمنشآت تجارية في حدائق الأهرام بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم.

حملات إزالة الإشغالات

وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق في تنفيذ حملات مكبرة لضبط الإشغالات الليلية والتعامل معها لتحقيق الانضباط بالشارع، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من ألفي حالة إشغال طريق.

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2200 حالة إشغال «كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين»، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، إلى جانب غلق عدد من الورش لصيانة وغسيل السيارات لاستغلال الجراجات في الأنشطة غير المخصصة لها بالقطاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المحتويات.

مواصلة الحملات لرصد المخالفات

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة مجهودات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بدء أعمال تطوير الجزيرة الوسطى

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة أنه تم البدء في أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة الباويطي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بتركيب بلدورات على جانبي الطريق بطول 2 كم تقريبا، وجار تركيب بلاط الإنترلوك.

وأشارت المحافظة إلى أن الوحدة المحلية دفعت بمعداتها وتم تجريد وتمهيد الطريق ورفع كميات من الأتربة بالطريق الرئيسي، بداية من بيت ثقافة الباويطي وحتى كافتريا راشد، ورفع مخلفات القمامة بشارع مدرسة السلام ومنطقة عمائر البراني وميدان مسجد الرحمن، وتم تقليم الأشجار بمدخل قرية منديشة.