رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ المطران جورج شيحان بعيد الميلاد المجيد

هنأ دكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان بعيد الميلاد المجيد إذ انتدب القس يشوع يعقوب عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك للتهنئة.

نقل القس يشوع يعقوب تحيات رئيس الأساقفة قائلا: نشكر الله على العلاقة الوطيدة بين الكنيسة المارونية والكنيسة الأسقفية بمصر والممتدة لسنوات طويلة.

من جانبه أكد المطران جورج شيحان، أن الكنيسة المارونية أبوابها مفتوحة دائما للتعاون مع الكنيسة الأسقفية، إذ نرى أن شركة الكنائس بركة للشعب المسيحي.