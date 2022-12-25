بروفات ترابيزة تجمع نجوم فيلم «لف وارجع تاني».. والتصوير أول يناير

بدأ فريق عمل فيلم «لف وارجع تاني» جلسات تحضيرية مكثفة استعداداً لتصوير الفيلم خلال شهر يناير المقبل.

وتعاقدت شركة رويال صن للإنتاج والتوزيع لصاحبها المنتج سامر المحضر مع عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.

وحرص شادي علي مخرج الفيلم على عقد بروفات ترابيزة بحضور النجوم بمقر الجهة المنتجة، حيث شهدت الجلسات الأولى حضور كل من النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل والمؤلف محمود حمدان والمخرج شادي علي والمنتج سامر المحضر.

ومن جانبه قال المنتج سامر المحضر، في بيانٍ، أن الفيلم يضم كوكبة من ضيوف الشرف سوف يتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق، مشيراً إلى أن أحداث الفيلم مشوقة وتشهد مفاجآت ومواقف كوميدية طوال الوقت.

وأكد المخرج شادي علي، أنه انتهى من معاينات أماكن التصوير المقرر ان يتم تصوير مشاهد الفيلم بها، مشيراً إلى أن من ضمن هذه الأماكن بيت شعبي وحارة وواحة، وأنه سعيد بالتعاون مع هذه الكوكبة من الفنانين.

وأشار المؤلف محمود حمدان إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم «لف وارجع تاني» إنتاج رويال صن وتأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومدير تصوير محمد خالد ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.