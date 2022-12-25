إصابة 4 إثر تصادم تروسيكل وسيارة ربع نقل في ديرمواس بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس في أقصى جنوب غربي محافظة المنيا.

تصادم ربع ونقل وتروسيكل بديرمواس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 4397 ن د ج، ربع نقل، قيادة عنتر سيد عبد المحسن، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة إسلام محمد بكر، بطريق قرية نزلة البدرمان التابعة لمركز ديرمواس.

نقل 4 مصابين من قرية نزلة البدرمان للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارت فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: زيزي توفيق يني 72 عاما، جملات عزام بشارة 45 عاما، سمير كمال سمير 50 عاما، محمد ناجح 21 عاما، جميعهم يقيمون بقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات ببين غيبوبة وكسور وكدمات وسحجات، وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.