جمارك قسطل تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن عبدالسلام، مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

مذكرة مقدمة من الأمن الجمركي ووكيل مباحث المنفذ

وكانت البداية مذكرة مشتركة مقدمة من إبراهيم عمر، رئيس قسم الأمن الجمركي بمنفذ قسطل البري، والرائد أحمد محمد نجيب، وكيل مباحث المنفذ، مفادها اعتزام سائق أحد الأتوبيسات المغادرة إلى السودان تهريب عدد من الأقراص المخدرة داخل الأتوبيس.

تشكيل لجنة للتفتيش وتم العثور على 239 قرص باركينول

أمر محمود عبدالرحمن عبدالسلام، مدير الجمرك، بتشكيل لجنة جمركية كل من أحمد إبراهيم، مأمور التعريفة، وحسن عبدالمقصود ومحمد محمود، مأمور الحركة، لتفتيش الأتوبيس فتبين وجود 239 قرصا من عقار باركينول 5 مجم (parkinol 5mg ) .

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

قرر أحمد مصطفى عثمان، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2022 لمخالفة الواقعة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر علي خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.