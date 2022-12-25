أمين اتحاد الغرف التجارية لقناة الحياة: الإفراج عن بضائع بـ300 مليون دولار خلال يومين

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي على ما قاموا به، متابعا «5 مليارات في 23 يوما تمثل ثلث البضائع المتراكمة في فترة أكثر من 6 أشهر، الـ9 مليارات المتبقية منها 3 مليارات لبضائع مكانها الخزين في المواني».

وأوضح «عز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن يوم الأربعاء والخميس الماضي، شهدا الإفراج عن بضائع قيمتها 300 مليون دولار، تتضمن سلع غذائية من زيوت ولحوم وأعلاف وأسماك، لافتا إلى أن الأولوية للإفراج عن البضائع التي قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن الاتحاد طلب أن تتوفر مستلزمات إنتاج للمصانع تكفي لشهر، وفوجئنا بقرار الحكومة، بأن يكون الإفراج عن سلع تكفي إنتاج شهرين وليس شهرا واحدا للمصانع.