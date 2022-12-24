وظائف شركة المياه.. إجراء الاختبارات العملية للمتقدمين تحت إشراف متخصصين

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر منشور على الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الانتهاء من إجراء الاختبارات العملية للمتقدمين للوظائف الفنية والحرفية «كيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وفني معمل وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفي وعامل».

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن أعمال الاختبارات العملية أجريت تحت إشراف متخصصين في المجالات المعلن عنها، وجرت الاستعانة بممثلين عن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وقنا والأقصر خلال الاختبارات العملية لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة لأعمال اللجان، مشيرا إلى أنه تجرى حاليا اختبارات للمتقدمين لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن بجامعة سوهاج، وذلك ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل.

مكان إجراء الاختبارات العملية للوظائف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر المنشور، إلى أن الاختبارات العملية أجريت لوظيفة كيميائى وفني معمل بمحطة مياه نيدة بمركز أخميم، كما أجريت الاختبارات العملية لوظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة بمحطة مياه نيدة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات وظيفة حرفي سادس بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

وأوضحت أنه أجريت الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة بمحطة مياه المراغة السطحية نجع الإبعادية قرية بني هلال المراغة، لافتا إلى أنه تم إجراء الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشأة بمحطة معالجة صرف صحي غرب سوهاج طريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الأمن، وأجريت الاختبارات العملية لوظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار محكمة البلينا بمدينة البلينا.