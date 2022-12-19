أسعار رحلات العمرة في نقابة العاملين بجامعة المنيا.. كاش وقسط

أعلنت نقابة العاملين بجامعة المنيا التعاقد مع شركات حج وعمرة للموسم الجاري، وذلك بأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بنظام الكاش والتقسيط وبدون فوائد.

وقال سمهان محمد صلاح رئيس اللجنة النقابية للعاملين في جامعة المنيا، إن حجز رحلات العمرة يكون بالتقسيط من خلال دفع مقدم لا يقل عن 14 ألف جنيه، والباقي على 7 أشهر، حيث يتم سداد ألف جنيه كل شهر، مشيرا إلى أن أول رحلة عمرة ستكون يوم 23 ديسمبر الجاري، وسعر العمرة 21 ألف جنيه فقط.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية، أنه يوجد حجز حج قرعة وحج سياحي، كما يوجد حجز عمرة شهر رجب، وعمرة شهر شعبان، وعمرة شهري شعبان رمضان، وعمرة رمضان الشهر كاملاً السكن بالمدينة المنورة فنادق الزهراء السكن بمكة فندق برج الضيافة، بكة الصلاح.

الأوراق المطلوبة لرحلات الحج والعمرة

وأوضح أن الأوراق المطلوبة تتمثل في:

1- جواز سفر سار لمده سنة على الأقل.

2- صورة شخصية خلفية بيضاء.

3- دفع مبلغ 2000 جنيه مع الجواز عند التقديم.

وأشار إلى أنه للتواصل مع مسؤولي لجنة الرحلات بنقابة العاملين بجامعة المنيا يتم الاتصال على أرقام الهواتف 01061993266 - 01141384293 و01009494674 - 01110562626.

منصة نسك للحج والعمرة

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في منتصف نوفمبر الماضي، بدء تشغيل المنصة الوطنية للحج والعمرة «نسك»، خلال مشاركته في «ملتقى الحكومة الرقمية 2022»، حيث تقدم عددا من الخدمات للمعتمرين والحجاج، منها 45 خدمة للأفراد، و75 خدمة لقطاع الأعمال، وتستهدف المنصة تقديم خدماتها لأكثر من 30 مليون شخص، بمشاركة 10 آلاف جهة داخل قطاع الأعمال.