طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وأمطار وبرودة ليلا والعظمى 20

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في محافظة السويس اليوم الاثنين، موضحة توافر فرص لسقوط أمطار وانتشار الغيوم بشكل جزئي وتنخفض درجة الحرارة ليلا.

أمطار متوسطة قد تكون رعدية

جاءت توقعات خبراء الأرصاد لطقس السواحل الشمالية ومنها محافظة السويس اليوم الاثنين بأن يكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل وبارد في آخرة وتوافر فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث 50% والتي قد تكون رعدية في بعض الأحيان مع نشاط للرياح.

انتظام حركة التنقل والسير والتداول في الأسواق مع استمرار رفع درجة الاستعداد

شهدت محافظة السويس، انتظاما في حركة التنقل والسير بين الأحياء المختلفة داخل المحافظة، وكذلك على الطرق التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، وانتظمت حركة البيع والشراء في المحال والأسواق المختلفة انتظاما بشكل عادي.

في الوقت الذي تستمر فيه محافظة السويس، في رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية والتي جرى الإعلان عنها مع بداية ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات المختلفة حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على الجهات المعنية بالتدخل الفوري في أي لحظة تستدعي ذلك.

قراءات الطقس في محافظة السويس

سجلت توقعات هيئة الأرصاد، وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس السويس اليوم، بأن تكون درجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة مئوية، ونسبة سقوط الأمطار 50%، نسة الرطوبة 56%، وسرعة الرياح 29كم / ساعة.

حالة البحر الحمر معتدلة إلى مضطربة

وذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر الأحمر خلال طقس الاثنين ستكون بين معتدلة ومضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.