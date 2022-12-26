أسعار الكتاكيت والرومي والبط اليوم في بورصة الدواجن

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت والبط والفراخ الرومي اليوم الاثنين، وأشارت البورصة في إعلانها إلى أن التباين في الأسعار يتوقف على العديد من العوامل منها عمر ووزن وصحة الكتكوت.

ويبحث أصحاب المزارع عن أسعار الكتاكيت والبط والرومي، لذا توفر «الوطن»، هذه الخدمة لمتابعيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين.. الأبيض يبدأ من جنيهين

ووفقاً لإعلان البورصة فقد سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم تباينا بين جنيهين و3 جنيهات، في حين تراوح سعر الكتكوت البلدى بين 3 إلى 4,5 جنيها، والساسو من 2,75 إلى 4,5 جنيها، والهجين من 3,5 إلى 4,5 جنيه والكتكوت الفيومي من 4 إلى 4,5 جنيها والفيومي على وشه 4,5 جنيه.

استقرار في أسعار البط اليوم

وبحسب إعلان البورصة، سجل سعر كتكوت البط المسكوفي والمولار عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها، والفرنساوي من 6,5 إلى 7,5 جنيه، ولحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24،5، المسكوفي 47 إلى 47,25 جنيه، والمولار من 31 إلى 32,5 جنيه.

أسعار الفراخ الرومي

فيما سجل سعر كتكوت الفراخ الرومي وزن 500 جرام عمر 45 يوما من 44 إلى 44,5 جنيه، الرومي الأسمر عمر يوم 16,5 إلى 17 جنيها، والرومي عمر شهر 16 إلى 16,5 جنيه، الرومي البرونزي عمر يوم 16,5 إلى 17 جنيها.