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أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم في بورصة الدواجن

كتب:

حمدى عبد الله
06:24 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
كتاكيت

كتاكيت

أسعار الكتاكيت البط والفراخ الرومى اليوم في البورصة الرئيسية للدواجن شهدت استقرارا في بعض الأنواع فيما انخفض عدد منها، وتحرك البعض الآخر صعودا في ظل بحث أصحاب المزارع والمربين عن الأسعار الأرخص للشراء.

أسعار الكتاكيت اليوم في البورصة

وفقاً لبيان البورصة، سجل سعر الكتكوت الأبيض 1,75 إلى جنيهين، والساسو 2,75 إلى 3 جنيهات والبلدي 1،75 إلى 2,20 جنيه، الروزي 2,80 إلى 3 جنيهات، الفيومى والهجين 3 جنيهات.

استقرار أسعار البط اليوم

بحسب بيان البورصة استقرت أسعار البط اليوم، وسجل كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 15 إلى 16 جنيها، والمولار عمر يوم  15 إلى 16 جنيها، الفرنساوي عمر يوم  6,5 إلى 7,5 جنيه ، لحم البط المولار 31 إلى 32,5 جنيها، المسكوفي 47 إلى 47,25 جنيه، الفرنساوي 24 إلى 24,5 جنيه.

استقرار أسعار الرومي

كتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 15 إلى 17 جنيها، الرومي عمر شهر 16 إلى 16,5 جنيه، الرومي البرونزي عمر يوم 16,5 إليى 17 جنيها ، كتكوت الرومي البرونزي نصف وزن كيلو 44 إلى 44,5 جنيه.

 

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بقلم حمدى عبد الله