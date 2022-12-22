أسعار الكتاكيت والرومي والبط اليوم الخميس.. الكتكوت الأبيض بـ1.75 جنيه

أعلنت البورصة الرئيسة للدواجن، أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها الأبيض والبلدي والساسو والرومي، وكذلك كتكوت البط، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التباين في الأسعار يرجع إلى النوع، وصحة الكتكوت ووزنه وعمره.

سعر الكتكوت الأبيض 2 جنيها

ووفقاً لإعلان البورصة، قد سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم في البورصة ما بين 2,75 و3 جنيهات، وسعر الكتكوت الأبيض من 1,75 إلى 2 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح سعره بين 1,75 و2,25 جنيه،أما الكتكوت الرومي فسجل سعره ما بين 2,25 و2,5 جنيه.

أما كتكوت الفراخ الرومي عمر يوم، فجاءت أسعاره كالتالي:

الأسمر تراوح بين 16,5 و17 جنيها، وكتكوت الرومي البرونزي من 16,5 إلى 17 جنيها، والكتكوت الرومي عمر 45 يوما، سجل 44 جنيها.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

ووفقاً لإعلان البورصة، تراوح كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم اليوم، من 6,5 إلى 7,5 جنيه، وكتكوت البط المولار من 15 إلى 16 جنيها، والبط المسكوفى من 15 إلى 16 جنيها

أما سعر لحم البط المولار فسجل بين 31 إلى 32,5 جنيها، ولحم البط الفرنساوي 24 إلى 24,5 جنيه، أما البط المسكوفي فتراوح سعره بين 47 و47,25 جنيه.