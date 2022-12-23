أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم.. البلدي بـ1.75 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت والبط والرومي في بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، استقرارًا في عدد من الأصناف وانخفاضًا في البعض الآخر، وأشار بيان البورصة، إلى أن التباين في الأسعار يرجع إلى عدة عوامل، منها صحة الكتكوت وعمره ونوعه.

أسعار الكتاكيت البيضاء

ووفقًا لبيان البورصة، تراوح سعر الكتكوت الأبيض من 1.75 إلى جنيهين، والكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات، والبلدي من 1.75 إلى 2.20 جنيه، والروزي من 2.25 إلى 2.50 جنيه.

استقرار أسعار البط اليوم

وجاء سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم، من 6.5 إلى 7.5 جنيه، وكتكوت البط المولار والمسكوفي عمر يوم، من 15 إلى 16 جنيهًا ، فيما سجل سعر لحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24.5 جنيه، والمسكوفي من 47 إلى 47.25 جنيه، والمولار من 31 إلى 32.5 جنيه.

أسعار الرومي في البورصة

وبحسب بيان البورصة، سجل سعر كتكوت الرومي البرونزي عمر يوم، من 16.5 إلى 17 جنيهًا، وكتكوت الرومي بوم عمر شهر من 16 إلى 16.5 جنيه، وكتكوت الرومي البرونزي عمر 45 يومًا من 44 إلى 44.5 جنيه، وكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم من 16.5 إلى 17 جنيهًا.