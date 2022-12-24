أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم.. الفرنساوي بـ24 جنيها

شهدت أسعار الكتاكيت والبط والرومي، استقرارًا اليوم السبت، وفقًا لما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية، في بيانها اليوم، ويحتاج أصحاب المزارع لمعرفة أسعار الكتاكيت المختلفة لتحديد المصدر الذي سيستقرون على الشراء منه، ويرجع التباين في الأسعار إلى وزن الكتكوت وعمره وحالته في أثناء الطرح للبيع.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت استقرارًا اليوم السبت، وجاءت كالتالي:

سعر الكتكوت البلدي بين 1.75 و2.20 جنيه. سعر الكتكوت الأبيض بين 1.75 وجنيهين. سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات. سعر الكتكوت الروزي بين 2.25 و2.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

سعر لحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24.5 جنيه. سعر البط المسكوفي من 47 إلى 47.25 جنيه. سعر البط المولار من 31 إلى 32.5 جنيه. سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 15 إلى 16 جنيهًا. سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه. سعر كتكوت البط المولار عمر يوم من 15 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت الرومي