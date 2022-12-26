تفاصيل 24 ساعة من الطقس السيئ.. أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة بـ 4 مناطق

شهدت البلاد موجة من الطقس السيئ من انخفاض لدرجات الحرارة وسقوط أمطار ما بين غزيرة لمتوسطة على بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وامتدت الأمطار لتشمل محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما دفع بعض المحافظات برفع درجة الاستعداد لشفط تراكم مياه الأمطار بالشوارع وعدم حدوث اختناقات مرورية.

وتستعرض جريدة «الوطن» آخر تطورات حالة الطقس في المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تعطيل الدراسة في البحيرة

في محافظة البحيرة، ونظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب، قررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة تعطيل الدراسة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 بجميع المدارس بنطاق 4 مراكز بالمحافظة، وهي رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار.

استعدادات مكثفة في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة عملت بكل ما أوتيت من قوة بقياداتها وموظفي الأحياء وشركة الصرف الصحي، وقامت بدور جبار، منذ الخميس الماضي، تمهيدا لما كانت ستشهده المحافظة من أمطار خفيفة ومتوسطة حتى السبت الماضي.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغلب الأمطار التي شهدتها المحافظة كانت أمطارا متقطعة، ما أعطى قيادات المحافظة والعاملين بها فرصة جيدة لاستيعاب كميات المياه التي هطلت عليها.

خدمات أمنية لتسيير حركة المرور

في القاهرة دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات الأمنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية على طريق الواحات بعد تعطل توقف حركة السيارات من حدائق الأهرام بطول طريق الواحات بسبب مياه الأمطار.

واستعانت إدارة المرور وقوات الشرطة بسيارات شفط المياه التابعة لمحافظة الجيزة وأخرى من الإدارة العامة للحماية المدنية لرفع المياه من الطريق لارتفاع منسوبها وتعطيلها حركة السيارات.

وتعمل قوات الحماية المدنية على تفويج السيارات وتسيير حركة المرور في الحارة البطيئة لتفادي الحوادث وانزلاق السيارات بسبب المياه.