أمطار متوسطة رعدية وغيوم وبرودة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس في مدن القناة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات خبراء الأرصاد لطقس مدن القناة غداً الاثنين، حيث يسود طقس تتوافر خلاله فرصة لسقوط أمطار المتوسطة قد تكون رعدية، مع انتشار الغيوم الجزئية وانخفاض درجات الحرارة.

توقعات الأرصاد أمطار متوسطة قد تكون رعدية بنسبة حدوث 50% تقريباً

وكشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن المنطقة الشمالية الشرقية ومنها مدن القناة تشهد غداً الإثنين فرصة لسقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية بنسبة 50%، مع انتشار الغيوم الجزئية وانخفاض الحرارة تصل لدرجة البرودة آخر الليل ويكون الطقس صباحاً وفي أول الليل مائل للبرودة لطيف نهاراً مع نشاط للرياح.

وتضمَّن البيان درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة في مدن القناة غداً السويس 20 العظمى الصغرى 14 درجة مئوية، الإسماعيلية العظمى 21 الصغرى 13 درجة مئوية، بورسعيد العظمى 20 والصغري 15

حالة البحر الأحمر والمتوسط غداً الاثنين معتدلة إلى مضطربة

ذكر بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غداً تكون بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

كذلك تشير التوقعات إلى أن حالة البحر الأحمر تكون بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.