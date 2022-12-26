الأرصاد: الإنذار المبكر بسقوط أمطار أدى لسرعة التعامل مع الطقس السيئ

قال الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ونشراتها أشارت إلى احتمالية تعرض السواحل الشمالية للبلاد لأمطار متوسطة في مجملها قد تغزر أحيانا على بعض المناطق الشمالية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

الأمطار امتدت حتى شمال الصعيد

وأضاف «القياتي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأرصاد توقعت امتداد الأمطار المتوسطة على المحافظات الأولى من شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وتصل الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح أنه منذ صباح الأحد تكاثرت السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على أغلب المناطق، وجرى متابعتها طوال ساعات النهار من خلال صور الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الجوية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ولفت إلى أن الأمطار في مجملها كانت على سبيل المثال في القاهرة و6 أكتوبر وجنوب وغرب محافظة الجيزة متوسطة، بينما كانت الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة على بعض المناطق، ووصلت أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

الإنذار المبكر قبل حدوث الحالة

وأفاد بأنه بسبب الإنذار المبكر التي تتبعه الهيئة مؤخرا في تنسيق وتواصل مع كل المحافظات قبل حدوث الحالة بوقت كافٍ، أدى لسرعة الاستجابة والانتشار والتواجد الذي يكون قبل تساقط الأمطار في الشوارع المختلفة.