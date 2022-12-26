«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: أمطار وسيول ونشاط للرياح

كشفت هيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بجانب نشاط للرياح، كما أوضحت موعد انتهاء موجه الطقس السيئ.

مسيرة المنخفض الجوي

قال الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه على مدار الساعات المقبلة يبدأ المنخفض الجوي الموجود على طبقات الجو العليا والمتعمق على جمهورية مصر العربية استكمال مسيرته من جهة الغرب لجهة الشرق ليؤثر على السواحل الشمالية الشرقية.

وأضاف «القياتي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، بينما ستكون على السواحل الشمالية الشرقية في أغلبها متوسطة مثل دمياط وبورسعيد ومدن شمال سيناء مثل رفح والعريش.

وأفاد بأن كميات الأمطار المتوقع سقوطها على شمال سيناء متوقع أن تؤدي لتكوين سيول بسبب الطبيعة الجبلية للمحافظة، وهو ما تم التحذير منه مسبقا، بينما فرص الأمطار على جنوب سيناء خفيفة للغاية.

وأشار إلى أن المناطق في خليج السويس ومدن القناة تشهد سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، بينما الأمطار على القاهرة الكبرى في مجملها خفيفة مع فرص ضعيفة لامتدادها على شمال الصعيد.

أبرز الظواهر الجوية

وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الاثنين هو نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية ما يؤدي لزيادة الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وقد يصل الموج هناك لـ 2.5 متر، ودرجات الحرارة اليوم تتشابه مع درجات أمس، فتسجل العظمى على القاهرة الكبرى من 19 لـ 20 درجة مئوية.

وأوضح أن المنخفض الجوي ينتهي اليوم الاثنين من الناحية الشرقية للجمهورية، ويشهد يوم الثلاثاء سقوطا لأمطار خفيفة وغير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، كما تشهد ظهور الشبورة المائية.