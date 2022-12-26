 سقوط طالبة من شرفة منزلها بالطابق السادس في القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها بالطابق السادس بالمعصرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لعقار المتوفية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول طالبة جثة هامدة بادعاء سقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة طالبة 14 سنة، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسد، كما تبين إصابتها بنزيف خارجي.

التحريات

وكشفت التحريات، أن الطالبة سقطت من شرفة منزلها الكائن بالطابق السادس بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.