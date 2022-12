«Avatar: The Way of Water» يحقق 855 مليون دولار إيرادات في 10 أيام

استطاع فيلم «Avatar: The Way of Water» بعد 10 أيام من طرحه في السينمات حول العالم، أن يصبح في المركز الخامس في قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال عام 2022، حيث بلغت مبيعات التذاكر العالمية 855 مليون دولار، وترجح المؤشرات أن يكسر الفيلم حاجز المليار دولار خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي لم يحققه سوى فيلمي «Top Gun: Maverick» و«Jurassic World Dominion» في عام 2022.

وحقق الجزء الثاني من فيلم Avatar الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون إيرادات في شباك التذاكر المحلي وصلت لـ253.7 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى 600 مليون دولار دوليا، حتى مع طقس الشتاء القاسي في أمريكا الشمالية وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفيروس RSV والإنفلونزا في جميع أنحاء العالم، من المتوقع أن يحقق الفيلم أرباحًا قوية في الأيام المقبلة، وفقًا لتقرير موقع «فارايتي».

«Avatar 2» يحقق 100 مليون دولار في الصين.. ومنع عرضه في روسيا يؤثر على الإيرادات

خارج أمريكا الشمالية، حصل فيلم Avatar 2 على أقوى نسبة إقبال في الصين وبلغت 100.5 مليون دولار، تليها كوريا بـ53 مليون دولار، وفرنسا بـ52.3 مليون دولار، والهند بـ37 مليون دولار، وألمانيا بـ35.7 مليون دولار، ويحاول الفيلم تحقيق إيرادات قريبة من الجزء الأول الذي يعتبر الفيلم الأعلى ربحًا في التاريخ محققًا 2.97 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وهناك عدد من الأسباب وراء ضعف إيرادات الفيلم أولًا لم يتعاف شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم بالكامل من الوباء، وتشهد الأسواق المهمة مثل الصين عودة ظهور الفيروس. علاوة على ذلك، لن يتمّ عرض الجزء الثاني في روسيا، والتي حقق الجزء الأول فيها 116 مليون دولار.

97 مليون دولار إيرادات «Avatar: The Way of Water» من شاشات «Imax»

وعلى الجانب الآخر، ساهمت شركة «Imax» بجزء كبير من مبيعات التذاكر العالمية، وتمّ الحصول على 97 مليون دولار من عروض الفيلم على شاشات الـ«Imax»، من المتوقع أن تعزز تذاكر «Imax» و«3D» ذات الأسعار المرتفعة إجمالي الإيرادات لـ«Avatar 2».

وقال ريتش جلفوند، الرئيس التنفيذي لشركة «Imax»: «يُظهر فيلم Avatar: The Way of Water القدرة على التحمل في شباك التذاكر العالمي الذي توقعناه، لا سيما مع أدائه الهائل على المستوى الدولي حيث ارتفعت أرباح العديد من الأسواق الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وتظل شاشاتنا الوجهة المفضلة لتجربة هذا الفيلم الفريد من نوعه».