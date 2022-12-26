سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين في البنوك

يشكل سعر ‏الدرهم‏ الإماراتي أهمية كبرى لدى قطاع عريض من المواطنين وتحديدًا العاملين في أبو ظبي ودبي وغيرها من المدن الإماراتية، إذ أنَّ تلك الدولة يذهب إليها الآلاف من المواطنين للعمل في القطاعات المختلفة فضلا عن أنها وجهه سياسية ممتازة في تلك الفترة من العام.

سعر الدرهم الإماراتي

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الدرهم الإماراتي وفق المعلن في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم‏ ‏الاماراتي اليوم في البنوك

- بلغ اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» نحو 6.71 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي، نحو 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

- وخلال تعاملات ببنك بلوم، بلغ سعر العملة الإمارتية اليوم 6.71 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 6.71 جنيه للشراء و6.72 جنيه للبيع.

- وداخل بنك المصرف الدولي AIB، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.73 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر العملة 6.71 جنيه للشراء، ونحو 6.74 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الكويت الوطني (NBK) بلغ نحو 6.64 جنيه للشراء و6.77 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره في قطر الوطني 6.69 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.

- وفي «كريدي أجريكول» سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 6.70 جنيه للشراء و6.73 جنيه للبيع.