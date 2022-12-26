تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز في المدن الجديدة.. التخصيص بأسبقية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات مختلفة للمواطنين من متوسطي الدخل، ومن ضمنها طرح شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بعدد من المدن الجديدة بمساحات مختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي

- يبلغ عدد شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي 1971 وحدة سكنية.

- تتراوح مساحة شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي ما بين 90م2 إلى 109 م2.

- تطرح شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي داخل 4 مدن جديدة، وهي: (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

- حجز شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

- سيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط حجز شقق الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي

- تبدأ خطوات حجز شقق الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- القيام بتسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، والضغط على اختيار «تسجيل».

4- ستصل إليك رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

5- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

6- اختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي.