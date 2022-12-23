«بحوث الإسكان» ينظم المؤتمر الدولي الثالث لمواد البناء المبتكرة

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس الإدارة المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان «مواد البناء المبتكرة والتطور في محطات خلط الطاقة النووية»، خلال الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر 2022 بمقر المركز، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .

مواد البناء المبتكرة والتطور في محطات خلط الطاقة النووية

ويستضيف المؤتمر عدد من المتحدثين الرئيسين من كبار العلماء في مجال مواد البناء والمنشآت الخرسانية بالإضافة إلى عقد ورش عمل في مجالات متعددة منها البناء الأخضر والخرسانة الجاهزة، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة ومواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها.

أنواع جديده للخرسانة

كما سيناقش المؤتمر أنواعا جديده للخرسانة والخرسانة النووية وكذلك طرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء وتحويلها لخرسانة صالحه للاستخدام في كافة المجالات.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام تبدأ بافتتاح المؤتمر بحضور الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز ورعاة المؤتمر وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والاستشاريين في مجال الهندسة المدنية.

وتتضمن محاور المؤتمر الموضوعات التالية:

١- الخرسانة النووية.

٢- الخرسانة الخاصة.

٣- الخرسانة عالية الأداء.

٤_ تطبيقات النانو تكنولوجي في مواد البناء.

٥- العناصر الإنشائية من المواد المبتكرة.

٦- إعادة التدوير في صناعة التشييد.

٧- مواد البناء الخضراء.

٨- تأثير الحريق على مواد البناء.

معرض التشييد والبناء

٩- تطبيقات الأسمنت المخلوط بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمؤتمر ويضم عدد من الشركات الكبرى في مجال صناعة التشييد والبناء، كما يضم عدد من شركات الخرسانة الجاهزة لعرض أحدث ما توصلوا إليه من تقنيات حديثه في مجال الخرسانة الخاصة والإنشاء.