تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2022 داخل 11 مدينة جديدة «أون لاين»

سكن مصر 2022، أحد مشروعات الإسكان المتوسط، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل، داخل المدن الجديدة بمساحات وأسعار مختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2022، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل حجز شقق سكن مصر 2022

- يبلغ عدد شقق سكن مصر 2022، 8660 وحدة سكنية.

- تتراوح مساحة شقق سكن مصر 2022 ما بين 106 م2 إلى 133 م2.

- تطرح شقق سكن مصر 2022 داخل 11 مدن جديدة وهى: (المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر- ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة، المنيا الجديدة - الشروق).

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز «online».

- حجز شقق سكن مصر 2022 من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

- سيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط حجز شقق سكن مصر 2022، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

خطوات حجز شقق سكن مصر 20221

- تبدأ خطوات حجز شقق سكن مصر 2022، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- القيام بتسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، والضغط على اختيار «تسجيل».

4- ستصل إليك رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

5- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

6- اختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر».