استقرار سعر الدولار في مصر داخل البنوك الأجنبية والمصرية

مع بداية اليوم الثاني لعودة المعاملات المصرفية لهذا الأسبوع، حافظت العملة الأمريكية على استقرارها في معظم البنوك المصرفية داخل القطاع المصرفي المصري للبيع وللشراء، في ظل ترقب رجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب.

سعر الدولار الآن في مصر

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، حكومية أو أجنبية، وفق بداية التحديثات الصباحية للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم.

في بنك الكويت الوطني 24.69 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بلغ سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

كما استقر عند 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، سعر الدولار الآن داخل بنك الإسكندرية أمام الجنيه.

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع.

فى بنك قناة السويس 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، بلغ سعر الدولار الآن.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر، نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الآن بالمصرف المتحد عند 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع،

فى بنك CIB بلغ نحو 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع، هو بلغ سعر الدولار الآن.