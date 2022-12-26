قناة القاهرة الإخبارية: تقدم ملموس في ملاحقة فلول الإرهاب بالعراق

ألقت قوات الأمن العراقية، أمس، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب، واستندت عملية القبض على معلومات استخباراتية لإفساد أجهزة الاستخبارات والأمن، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، التي أوضحت أنّ ضبط المطلوبين جاء بعد نصب كمائن لهم في مناطق متفرقة.

ملاحقة فلول الإرهاب في العراق

وقال وسام القصير، الباحث في الشؤون السياسية من بغداد، تعليقا على الخبر، إنّ قوات الأمن العراقية أحرزت تقدمًا ملموسًا في مواجهة الجريمة، وظهر ذلك جليًا بملاحقة الفلول بشكل استخباراتي دقيق، وكسب المعارك بشكل مستمر.

وأوضح القصير لقناة القاهرة الإخبارية، أنّه خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا الأسبوع الماضي، فقدت القوات الأمنية عدة عناصر، وصلت إلى 8 شهداء في مناطق جنوب كركوك، وأكثر من 8 مدنيين في محافظة ديالا على يد التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الباحث السياسي لقناة القاهرة الإخبارية، أنّه عندما غزا التنظيم الإرهابي المناطق السابق ذكرها بشكل غادر استشهد الكثير من المدنيين.

وأشار إلى أنّ هناك فجوة أمنية يستغلها الإرهابيون والتي عادةً ما تقع في مناطق العزل الأمني بين قوات حرس إقليم كردستان والقوات العراقية الأخرى، حيث يوجد حد فاصل بضعة أمتار تستخدمها التنظيمات الإرهابية كثغرة للدخول بين القوات الأمنية ولذلك يسقط الشهداء.