مقتل عامل وإصابة صاحب محل في مشاجرة بالعمرانية.. تدخلا لحماية طفل من الضرب

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة جهودها لضبط 3 أشخاص أصابوا صاحب محل بإصابات خطيرة، وقتلوا عامل لديه، بسبب تدخل صاحب المحل والمتوفى للدفاع عن سائق توك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بمقتل عامل وإصابة صاحب محل إصابات خطيرة؛ لتدخلهم للدفاع عن سائق توك توك، 12 عاما، شاهدوا شقيقين وصديقهم يقومون بضربه وإهانته بسبب أولوية المرور، وأثناء تدخلهم لحماية سائق التوك توك انقضوا عليهما بسلاح أبيض «مطواة»، طعن بها العامل طعنة نافذة في الرقبة أودت بحياته في الحال، وضربوا صاحب المحل وفروا هاربين.

وتشكّل فريق بحثٍ لسرعة ضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.