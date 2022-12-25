«التعليم» تبدأ وضع الإطار العام لمناهج الإعدادية المطورة واللغات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج.

تشكيل لجان لتحديد شكل وهوية مناهج الإعدادية واللغات المطلوب

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية يستهدف في المقام الأول تحديد المستهدف من هذه المرحلة، ونوعية الخريج الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية، سواء العامة أو الفنية، إضافة إلى تحديد اللغات المطلوب تطبيقها، وشكلها ومحتواها.

مناهج الإعدادية المطورة ستكون أعمق لتناسب متطلبات العمر

ولفت المصدر، إلى أن مناهج المرحلة الإعدادية ستكون مكملة لما تم البناء عليه في المرحلة الابتدائية بصفوفها الستة، موضحا أن مناهج الإعدادية المطورة ستكون أعمق، لتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، من حيث طبيعة الخريج ومحتوى المناهج ومحاور التطوير.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف استكمال تطوير مناهج وفقًا للمنظومة الجديدة بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم فى بناء الشخصية المصرية.