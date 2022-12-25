«التعليم»: امتحان العملي للصف الثاني الإعدادي الترم الأول ليس موحدا

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ امتحان العملي للصف الثاني الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، يُعقد على مستوى المدرسة، وفقا للمواعيد التي تحددها كل مدرسة، مشيرة إلى تطبيق القرار الوزاري 313 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل في امتحانات الصف الثاني الإعدادي.

امتحانات العملي للصف الثاني الإعدادي الترم الأول

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ امتحانات العملي للصف الثاني الإعدادي الترم الأول لمادتي العلوم والحاسب الآلي، تُعقد في موعد سابق عن امتحانات نصف العام التي تبدأ يوم 10 يناير المقبل، حسب ظروف كل مدرسة، لافتة إلى أنّ الطالب يمكنه اختيار نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته، ويكون تقويم مواد الأنشطة التربوية عمليا بنهاية الفصل الدراسي.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كما يلي.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط ولمدة ساعتين ونصف الساعة، ويخصص 20 دقيقة للإملاء.

- يوم الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة ولمدة ساعتين ومادة العلوم لمدة ساعتين.

- يوم الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين واللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.