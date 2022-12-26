«هدى» تحصل على وسام كندا في مجال الهندسة: «أشعر بالفخر» (فيديو)

كشفت الدكتورة هدى المراغي العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور في كندا، تفاصيل حصولها على «وسام كندا»، موضحة إنها حصلت عليه في نوفمبر 2020، ولم تكن هناك أي احتفالات أو اجتماعات بسبب أزمة كورونا، وبعد ذلك، كُرمت وحصلت عليه.

الوسام أسسته الملكة إليزابيث

وأضافت «هدى» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن الوسام أسسته الملكة إليزابيث في عام 1976، ويُمنح للمواطنين الذين خدموا كندا بتميز في مجالات مختلفة مثل الهندسة والطب والرياضة والفنون.

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أول عميدة لكلية الهندسة بكندا

وتابعت: «كنت رائدة في مجال الهندسة الميكانيكية والصناعية، وكنت أول من يحصل على دكتوراة في الهندسة الميكانيكية بكندا، وأصبحت أول عميدة لكلية الهندسة بكندا، بجانب الإنجازات الأخرى، وأشعر بالفخر، وهذا يعد مثالًا مشجعًا للشباب سواء الفتيات أو الشبان، لتكرار مثل هذا الأمر في المستقبل».

وأشارت إلى أنّ من الأسباب التي أدت إلى تكريمها، هي الأبحاث في مجال التصنيع خاصة مجال تصميم خطوط الإنتاج والمصانع، بحيث يكون الإنتاج مرنًا ويتكيف مع التغيرات في المنتج أو السوق، وإدخال صفة الذكاء إلى خطوط الإنتاج.