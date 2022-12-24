«العاملين بالصحافة»: قناة مصر الوثائقية تدعم صناعة الإعلام وتنقذ الكنوز

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أول قناة وثائقية جديدة مصرية على نايل سات، مؤكدًا أن القناه سيكون لها دور في تثقيف عقول الشباب وتوثيق الأحداث السياسية والتاريخية والحضارية، وإنقاذ الكنوز الوثائقية، كما سيكون لها دور في استنهاض صناعة الإعلام، تحت قيادة الشركة المتحدة.

مبادرات الشركة المتحدة

وطالب مجدي البدوي، في بيان له اليوم السبت، المواطنين بدعم المبادرات الهادفة التي دوامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاقها خلال الفترة الماضية، لاسيما أنها مبادرات تدعو إلى التمسك بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة والتي تعيد روح الاحترام والمودة بين أبناء الشعب المصري.

كما شدد «البدوي» على أن مثل هذه المبادرات لم تتوقف عند ذلك، بل امتدت إلى دعم الفئات المختلفة ومساعدتها على تحقيق أحلام مثل مبادرة كابيتانو مصر التي تسهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب الكروية.

إعادة روح الود والثقافة

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، أن المجتمع المصري بحاجة لمثل هذه المبادرات، من أجل إعادة روح الود والثقافة التي كان يتمتع ويتميز بها الشعب المصرى، لذا يجب على جميع المواطنين مشاركة المتحدة في إعادة بناء هذه الروح.