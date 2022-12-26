استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين

استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم بمصر وفق محلات الصاغة، حيث سجل عيار 21 دون مصنعية نفس القيمة التي أُعلنت خلال التعاملات الصباحية أمس، وهي 1630 جنيها للبيع والشراء بـ1660 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبحسب الصاغة، استقر سعر الذهب اليوم في مصر على هذا النحو:

عيار 24 يباع بـ1863 جنيها، والشراء 1897 جنيها.

عيار 22 بيع 1708 جنيهات، والشراء بـ1739 جنيها.

عيار 18 بيع 1397 جنيها، شراء 1423 جنيها.

عيار 14 بيع 1087 جنيهات، شراء 1107 جنيهات.

عيار 12 بيع 931 جنيها شراء 949 جنيها للبيع.

الأونصة بيع 57,935 شراء 59,001 دولار.

الجنيه الذهب بيع 13,040 شراء 13,280 جنيه.

الكيلو بيع 1,862,857 شراء 1,897,143 جنيه.

سعر الذهب في أسواق المال

كما استقر الذهب في أسواق المال أيضا عند تلك القيمة:

عيار 24 اليوم 1425 جنيها، ما يعادل 57.86 دولار.

عيار 22 اليوم 1306 جنيه، ما يعادل 53.04 دولار.

عيار 1247 جنيه، ما يعادل 50.63 دولار.

عيار 18 اليوم 1069 جنيه، ما يعادل 43.40 دولار.

عيار 14 اليوم 831.21 جنيه، ما يعادل 33.75 دولار.

عيار 12 اليوم 712.46 جنيه، ما يعادل 28.93 دولار.

عيار 9 اليوم 534.35 جنيه، ما يعادل 21.70 دولار.

سعر أوقية الذهب 44,315 جنيه، ما يعادل 1800 دولار.

سعر الجنيه الذهب 9,975 جنيه، ما يعادل 405.04 دولار.

سعر كيلو الذهب 1,424,919 جنيه، ما يعادل 57,862 دولار.