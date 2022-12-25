أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم.. والشبكة 10 جرامات بقبلي وبحري

في الوقت الذي تواصل أسعار الذهب الانخفاض، إلا أن المقبلين على شراء الذهب، خاصة من العرسان ورغم إقبالهم على شراء الشبكة إلا أنهم حددوها بجرامات قليلة وحصروها في دبلة وخاتم، على أن يكون متراوح قيمة الذهب من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألفا، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 1645 جنيها.

رغم انخفاض أسعار الذهب.. إطلاق مبادرات تقليل الشبكة

وفي قرى ونجوع عديدة بأنحاء مصر في قبلي وبحري، لجأ المواطنون بكل فئاتهم إلى مبادرات تخفيض تكاليف الزواج، رافعين شعار لا للذهب والنيش، خاصة بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، وفي هذا الشأن أعلن سيد طنطاوي، من قرية فاو بحري بمحافظة قنا، في حديث لـ«الوطن»، أن الأهالي بعد تخطي سعر جرام الذهب الألف جنيه، رفع الأهالي مبادرة تيسير الزواج، بتقليل جرامات الذهب لتقتصر على دبلة وخاتم، معلقا: «الأهالي اتفقوا على الالتزام بتنفيذ المبادرة والذهب يكون من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه»، حسب قوله.

أسعار الذهب تدفع الأقباط للمشاركة في مبادرة تيسير الزواج

وأضاف نعيم جبرة، في حديثه لـ«الوطن» وهو من قرية بمركز أبو تشت شيخ قرية أن الأقباط اتفقوا مع المسلمين على توحيد مبادرة لا للذهب والنيش، على أن تكون الشبكة رمزية قيمتها تتراوح ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه، معلقا: «صحيح معندناش قايمة منقولات ولكن في تكاليف بيتحملها أهل العروسين لتجهيز عش الزوجية منها الذهب، وعليه قررنا الالتزام بمبادرة تيسير الزواج بتقليل الذهب ومنع النيش وغرفة الأطفال وغيرها من التكاليف المرهقة».. حسب قوله.

مبادرات لا للشبكة رغم انخفاض سعر الذهب

وتواصل قرى بمراكز مختلفة في محافظات الوجهين القبلي والبحري إطلاق المبادرات لتخفيض تكاليف الزواج لتيسير الزواج بتقليل جرامات الذهب ليس منع الشبكة تماما، واتفق الأهالي خلال الاتفاق على بنود المبادرات، على التنازل عن غرفة الأطفال وأن يكون الذهب 10 جرامات، ففي قرى محافظة الشرقية لجأ الأهالي لخفض جرامات الذهب، مؤكدا على ذلك صاحب محلات الذهب أيمن صلاح في حديثه لـ«الوطن»، أن الشبكة لم تنتهِ وإنما قل عدد الجرامات.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب اليوم الأحد في التعاملات المسائية بمصر على مستوى الأعيرة، بنفس الانخفاض الذي سجَّله سعر الجرام منذ التعاملات الصباحية اليوم، في إذ سجل عيار 21: 1645 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 1410 جنيهات.

ويستمر البحث عن أسعار الذهب لمختلف الأعيرة من قبل المهتمين بسوق الذهب وكذلك المستثمرين والراغبين في الادخار، لذا تستعرض «الوطن» آخر تحديثات لسعر جرام الذهب اليوم الأحد في التعاملات المسائية في محال الذهب التجارية والصاغة.

ويوضح أشرف فهمي، تاجر الذهب وصاحب محال لبيعه في الصاغة لـ«الوطن» قائمة أسعار الذهب اليوم الأحد حلال سطور التقرير التالية:

قائمة أسعار الذهب اليوم في الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 1645 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1410 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1880 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 13160 جنيها.

سعر الأونصة يسجل 1783 جنيها.

مصنعية جرام الذهب لعياري 21 و18

وأكد فهمي تاجر الذهب على مواصلة الذهب خلال الفترة الزمنية الحالية على انخفاض انخفاض أسعار الذهب في كل الأعيرة، لافتا إلى مواصلته الانخفاض، موضحا متراوح أسعار المصنعية لكل من جرام عيار 21 وعيار 18، إذ يبلغ متراوح الأول من 80 جنيها وحتى 125 جنيها، فيما يبلغ متراوح الثاني من 100 جنيه وحتى 250 جنيها وأكثر خاصة في مصنعية الذهب الإيطالي.

التوقيت مناسب لشراء الذهب

وأشار تاجر الذهب أشرف فهمي، إلى أهمية الاستثمار للذهب، حيث إنه الملاذ الآمن، مؤكدا على أهمية الشراء في هذا التوقيت، خاصة وأن الذهب في حالة انخفاض أسعار للجرامات، معلقا: الذهب سيواصل الانخفاض خلال فترة أعياد الميلاد والكريسماس، والتوقيت مناسب جدا للشراء لأنه من الوارد حدوث ارتفاع في السعر في الأيام المقبلة وبعد انتهاء المناسبات.