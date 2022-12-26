«الأعلى للثقافة»: استقبال طلبات التقدم لجوائز الدولة يومي الجمعة والسبت

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن استمرار العمل بالمجلس يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 و31 ديسمبر 2022 لتلقي طلبات الترشح والتقدم لجوائز الدولة، وذلك بإدارة الجوائز بمقر المجلس الأعلى للثقافة، 1 ش الجبلاية بساحة دار الأوبرا المصرية - الزمالك.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن المجلس، أن يكون مواعيد العمل يوم الجمعة الموافق 30 من ديسمبر عام 2022، تكون بداية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الخامسة قبل المغرب، والسبت من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرا.

جوائز الدولة

وتشمل جوائز الدولة التي تمنحها وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ما يلي:

1- جائزة النيل

*للمصريين.

*للمبدعين العرب.

وهي أعلى جائزة مصرية، وقيمة كل جائزة منها في المجالات الثلاثة 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

2-جائزة الدولة التقديرية

تبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية في المجالات الثلاثة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

3-جائزة التفوق

وقيمة كل جائزة لكل فرع من جوائز التفوق 100 ألف جنيه.

4- جائزة الدولة التشجيعية

فيما تصل قيمة جائزة الدولة التشجيعية 50 ألف جنيه.

5- جائزة الدولة للمبدع الصغير

موجهة للأطفال حتى سن 18 سنة.

وقيمة كل جائزة واحدة للفائز في كل فرع 40 ألف جنيه.